امريكيا الانسحاب المفاجئ

2020/03/23 | 20:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواتر الاخبار المفاجئة والتقارير والتحليلات السياسية والامنية من مراكز الدراسات الاستراتجية عن الانسحاب الامريكي المفاجئ من قاعدة القائم الي كانت قاعدة قريبة من الحدود السورية العراقية وصحراء الانبار ولعبت القاعدة […]

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