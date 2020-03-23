الخزعلي يصدر توجيهات إلى حركة العصائب ونواب صادقون بشأن

2020/03/23 | 20:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراقترح زعيم حركة عصائب أهل الحق، مبادرة للمساهمة في الحد من تبعات انتشار فيروس "كورونا" في العراق، فيما أصدر توجيهات إلى أنصار حركته ونوابها.

اقترح الخزعلي تبرع البرلمانيين بجزء من رواتبهم للأسر الفقيرة وأصحاب الأجور اليومية

وقال الخزعلي في تدوينة له، يوم الإثنين 23 آذار/مارس، "نظرًا لما يعانيه شعبنا الكريم من وضع خاص نتيجة تهديد انتشار وباء كورونا وما فرضه من ظروف معيشية صعبة شملت شرائح كبيرة من مجتمعنا، اعتقد أن الواجب علينا أن نبذل كل جهدنا لتحقيق التكافل الاجتماعي فيما بيننا ويعين بعضنا الآخر لحين تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة".

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ودعا الخزعلي، كافة كوادر وتنظيمات وجماهير الحركة إلى المساهمة في الجهد التطوعي على قدر الإمكان، ضمن أفكار حددها بما يلي:

التعاون مع مؤسسات الدولة ضمنها الحشد الشعبي وكذلك الشركات والمؤسسات الخاصة لتجهيز مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين أو أماكن لحجر المشتبه بإصابتهم.

أطلب من أعضاء تحالف الفتح عمومًا وكتلة صادقون خصوصًا التبرع بجزء من رواتبهم للعوائل التي لا يوجد لها معيل، أو التي تعتمد في معيشتها على الأجور اليومية والآن تضررت بسبب إجراءات حظر التجوال والأسباب الأخرى.

أطلب من كل تنظيمات الحركة القيام بحملة تطوعية بالتنسيق مع دوائر الصحة والجهات الأخرى المعنية في تقديم الجهد في المشاركة في حملات التطهير والتعقيم وما شابه من جهود بشرية توجد حاجة إليها أو نقص في المتصدين لها.

ودعا الخزعلي أيضًا، أبناء الشعب إلى القيام "بما يستطيعون القيام به من معونة لأقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم وكل حسب استطاعته وقدرته".

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