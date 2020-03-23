الرئيس صالح يلتقي وزير الصحة وممثلة الأمم المتحدة ويصف كورونا بالتحدي الخطير للعالم باسره

2020/03/23 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، وباء فيروس كورونا، بالتحدي العظيم، مشددا على اهمية تكاتف الجهود لمواجهتة الجائحة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، أن الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة، رئيس خلية الأزمة جعفر صادق علاوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل".

وأكد رئيس الجمهورية، في بيان، خلال اللقاء، "أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس".

وأضاف صالح، أن "الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء".

وأشاد بـ"جهود وزارة الصحة و الكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع".

وأكمل المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، أن الاجتماع، "بحث تطورات الوضع الصحي في البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، فضلاً عن تقييم الاستعدادات والخطط الموضوعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية بهذا الشأن".

يتبع..

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