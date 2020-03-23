2020/03/23 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدينة الموصل سجلت اربعة اصابات جديدة بفيروس كورونا لعائلة المصاب الاول في المحافظة".

وأضاف الطائي، أن "عددد الحالات ارتفع إلى خمس اصابات، وذلك بعد ورود نتائج الفحص من العاصمة بغداد".

وكان مصدر طبي من داخل محافظة نينوى، افاد أمس الاحد (22 اذار 2020)، بتسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اول اصابة بفيروس كورونا سجلتها محافظة نينوى لمصور صحفي يعمل لصالح شبكة الاعلام العراقي"، مبينا أن "المصاب كان قد عاد من السعودية بعد تأدية مناسك العمرة".

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس جمعية قانونية في ديالى، الاثنين (23 اذار 2020)، الى تطبيق فوري لمادة تسهم في انهاء "حرب التضليل" في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس جمعية المستشاريين القانونين في ديالى عماد البدري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم-بغداد

وصف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، وباء فيروس كورونا، بالتحدي العظيم، مشددا على اهمية تكاتف الجهود لمواجهتة الجائحة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، أن الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة، ر

بغداد اليوم _ بغداد

يزداد خطر فيروس كورونا بالاشتداد في العراق مسجلاً إصابات يومية ترتفع وتيرتها مقابل وفيات تبدو مقلقة إذا ماتمت مقارنتها بنسة الاصابات وحالات الشفاء عالمياً، في وقت تشهد البلاد حالة حظر للتجوال وتحذيرات بضرورة منع التجمعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة نينوى تعلن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة نينوى تعلن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).