2020/03/23 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الصحة والممثلة الاممية وممثل الصحة العالمية جهود مكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الصحة والممثلة الاممية وممثل الصحة العالمية جهود مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الصحة والممثلة الاممية وممثل الصحة العالمية جهود مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).