الحشد الشعبي يشارك بتطبيق حظر التجوال جنوب غرب الرمادي

2020/03/23 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قوة من مقر فوج الرمادي الرابع عشر في الحشد الشعبي، الاثنين، بتطبيق فرض حظر التجول ضمن قاطع المسؤولية في الحميرة والبوكسار جنوب غرب الرمادي وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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