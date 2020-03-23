ملياردير عقارات أمريكي: اقتصاد الولايات المتحدة على حافة الانهيار

2020/03/23 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر رئيس COLONY CAPITAL، ملياردير القطاع العقاري ” TOM BARRAC”، من أن قطاع الرهونات العقارية التجارية في الولايات المتحدة أصبحت على حافة الانهيار.وأشار الى أن ذلك سيولد سلسلة من التبعيات الكارثية للاقتصاد الأميركي، ما لم تتحرك الحكومة والبنوك بالاجراءات المطلوبة وبسرعة.وأضاف باراك أن عدم التحرك لمواجهة تداعيات كورونا قد ينتهي […]

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