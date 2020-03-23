منظّمات سورية: قلقون على حياة المعتقلين في مواجهة “كورونا”

2020/03/23 | 20:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت منظمات حقوقية وإنسانية وإعلامية سورية اليوم، بياناً أعربت خلاله عن قلقها حيال أوضاع المعتقلين في كافة السجون السورية مطالبة باتخاذ إجراءات تضمن حمايتهم في ظل انتشار وباء “كورونا”.وقالت

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