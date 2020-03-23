إيطاليا: حصيلة الوفيات ترتفع إلى 6077 حالة

2020/03/23 | 21:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63927 مصابا، شفي منهم 7432.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصدر مطلع، بتسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الإيطالية، ما يمثل استمرارا لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد.

وذكر المصدر أن عدد المتوفين تجاوز اليوم الاثنين 3770 شخصا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي: "إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم..



لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".

كما قرر كونتي تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.

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