نهاية العزل الصحي لانتر ميلان

2020/03/23 | 21:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن نهاية العزل الصحي لفريق إنتر ميلان، والذي جرى عقب مواجهة يوفنتوس في 8 مارس/آذار الجاري.

وعقب إعلان يوفنتوس، إيجابية تحليل دانيلي روجاني مدافع الفريق، تم وضع لاعبي إنتر ميلان في العزل الصحي.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإنه لم يثبت إصابة أي لاعب من إنتر ميلان، حيث لم يظهر عليهم أي أعراض؛ لينتهي العزل القسري.

وأضافت: "على الرغم من نهاية العزل، سيستمر اللاعبون بالعمل من المنزل، حيث سيتم إعداد برنامج تدريبي خاص بكل لاعب".

وأشار التقرير، إلى أن التغيير الكبير للاعبي النيراتزوري، هو عودتهم لمنازلهم مرة أخرى، وقدرتهم على الذهاب إلى السوبر ماركت والصيدليات، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

يُذكر أنه عقب إصابة روجاني، تأكد إصابة باولو ديبالا وبليز ماتويدي زميليه في صفوف البيانكونيري.

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