2020/03/23 | 21:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كوردستان تستنفر كافة قواتها لمواجهة كورونا

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