2020/03/23 | 21:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا ووفاة واحدة

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