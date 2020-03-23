وزير الطاقة الأمريكي: قيام تحالف نفطي مع السعودية أحد الخيارات المطروحة

2020/03/23 | 21:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت أن واشنطن تنظر إلى إقامة تحالف نفطي مع السعودية بمثابة أحد الخيارات المطروحة، لكنها لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد بعد.

وقال الوزير في تصريح لتلفزيون "بلومبرغ"، اليوم الاثنين: "لا أعلم ما إذا سيطرح ذلك بأي شكل رسمي"، مؤكدا أنه لم تتخذ أي قرارات بشأن "أي شيء من هذا القبيل".

ونوه إلى أن إقامة تحالف مع السعودية هي "فكرة من بين الأفكار الكثيرة" التي تناقشها الأوساط السياسية في واشنطن.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية ستنضم في لحظة معينة إلى الجهود الدبلوماسية الخاصة بسوق النفط، مضيفا أنه سيعمل مع وزير الخارجية مايك بوبيو ومسؤولين آخرين بشأن هذا الموضوع.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن مسؤولين في وزارة الطاقة الأمريكية يحاولون إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن تدفع بالسعودية إلى الانسحاب من منظمة أوبك والعمل مع الولايات المتحدة من أجل إحلال الاستقرار في السوق النفطية.

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