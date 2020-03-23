بلاسخارت لوزير الخارجية: سيتم دعم العراق لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/23 | 21:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعربت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، الاثنين، عن استعداد بعثتها لتقديم الدعم إلى العراق في مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته "الغد برس"، ان"وزيرها محمد علي الحكيم التقى بلاسخارت، وجرى في اللقاء بحث سُبُل تجسير التعاون الثنائيّ بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، والمنطقة".

وأعربت بلاسخارت، عن"استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق في إطار تعزيز جُهُود مكافحة فيروس كورونا".

فيما أشاد الوزير الحكيم، بـ"الجهود التي بذلتها بعثة يونامي في العراق، ودورها في تقديم العون، والمساندة".

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