2020/03/23 | 21:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

بينما يعيش العالم حالة استنفار قصوى لمواجهة وباء كورونا، تشهد مخيمات النازحين في العراق أوضاعا مأساوية، بعيدا عن أنظار الإعلام والعالم.

في إقليم كردستان العراق وفي جبل سنجار، يبلغ عدد مخيمات الايزيديين إلى ١٥ مخيماً، وقال عيسى سعدو الاعلامي المختص بالشأن الايزيدي، لمونت كارلو الدولية "جمي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخيمات النازحين.. ومواجهة وباء كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخيمات النازحين.. ومواجهة وباء كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).