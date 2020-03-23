كربلاء تسجل ثالث وفاة بـ

2020/03/23 | 21:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء جنوبي العراق، الإثنين، وفاة مصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الدائرة، سليم كاظم في بيان: "مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 70 عامًا توفيت اليوم في المستشفى التي ترقد فيها منذ 15 مارس الجاري".

وأوضح كاظم أن "المتوفية كانت قد قدمت من إيران قبل تشخي...

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