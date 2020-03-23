مدير صحة نينوى يعلن تسجيل أربع اصابات آخرى بفيروس كورونا

2020/03/23 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن مدير صحة نينوى فلاح الطائي، اليوم الاثنين، عن تسجيل اربع إصابات أخرى بفيروس كورونا من عائلة المصاب الذي تم تسجيله في المحافظة.وقال الطائي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الموصل سجلت اربعة اصابات اخرى بفيروس كورونا من عائلة المصاب الاول وهو الصحفي مهند العنزي”.وأضاف أن “العدد […]

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