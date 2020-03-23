2020/03/23 | 21:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم العراق في مواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم العراق في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم العراق في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).