امال الحسين - نهاية الحرب الإمبريالية العالمية الثالثة بحرب جرثومية

2020/03/23 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين لم نعتقد يوما أن الحرب الإمبريالية العالمية الثالثة التي بدأت تداعياتها منذ الحرب الأولى على الشعب العراقي في 1991 ستنتهي بالحرب الجرثوية المسماة كوفيد 19 ..إن الرأسمال المالي الإمبريالي منذ زمان وهو يستثمر في شعوب العالم بما فيها شعوب الدول الإمبريالية نفسها وقد تحدثنا عن ذلك في كتابات كثيرة ..إن تحالف الاحتكاريين الاقتصاديين والاحتكاريين السياسيين كما سماهم لينين يقودرون الدول الاحاكارية......

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