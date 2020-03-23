2020/03/23 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة أظن حان أن نتأمل ساعتنا بالوقت إلى أين تشير...العالم لأول مرة يتغير ايقاعه بهذا الحجم والسرعة...فمنذ القرنين الماضيين لم نر العالم يقف على رأسه، والحياة تتوقف في جميع الدول والشعوب تتكاتف، بل الزعماء ينسون غرورهم ويخشون على أنفسهم أكثر من مناصبهم، لأول مرة تنفضح الثقافات ويتعرى المستور ونرى الجميع يكشفون عن وجوههم وسط الخوف، فتظهر الإنسانية في جهة وتقفز الأنانية مقابلهما، هناك من يسبق الجميع في تخ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#احمد جمعة - العالم يتضامن في وجه الحرب العالمية على كورونا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#احمد جمعة - العالم يتضامن في وجه الحرب العالمية على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).