القبض على أحد العناصر الإرهابية في بغداد

2020/03/23 | 21:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع فوج طوارئ بغداد الرابع من القاء القبض على أحد العناصر الإرهابية […]

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