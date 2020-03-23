وزير داخلية كردستان يعلن التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا

2020/03/23 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير داخلية اقليم كردستان، ريبر أحمد، الإثنين 23-3-2020، حالة التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أحمد، في بيان، "نعلن التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، موجها بـ"وضع قوات الأسايش ومجموعة قوات أخرى في حالة تأهب لمساعدة القوات المكلفة بتطبيق تعليمات مكافحة كورونا".

وخول وزير داخلية الإقليم "مدراء هذه الفئات من القوات بالتنسيق مع مدراء الشرطة لتوزيع المهام"، لافتا الى أن "القرار يُطبق اعتباراً من اليوم 23 آذار".

وبعد تسجيل 22 إصابة بكورونا خلال 22 ساعة، تولدت مخاوف في الشارع الكردي من احتمالية تفشي فيروس كورونا في الاقليم رغم الاجراءات الاحترازية المشددة وتطبيق حظر صارم للتجوال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان محمد قادر، الاثنين (23 اذار 2020)، أن الجهات الصحية في الإقليم تقوم بعملها على أتم وجه، مبينا أن الوضع تحت السيطرة.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "ما يزال بإمكاننا السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومنع انتشاره في مناطق الإقليم بشكل واسع اذا تعاون معنا المواطنون وبقوا داخل منازلهم وحافظوا على الوقاية".وأضاف أن "الأمور لم تخرج عن السيطرة رغم اكتشافنا لعدد من الحالات لكن ما يزال بوسعنا السيطرة على الفيروس وقمنا بخطوات جبارة وكبيرة رغم الإمكانيات الصحية المحدودة والأوضاع الاقتصادية والمالية ولكن بتعاون المواطنين سيمنع تفشي الفيروس بصورة كبيرة والحل الوحيد هو بقاء الناس في منازلها".

وأشار إلى أن "آخر إحصائية في الإقليم تؤكد تسجيل 76 إصابة وحالة وفاة واحدة مع وجود 22 حالة شفاء واستقرار الحالة الصحية لأغلب الحالات المصابة الموجودة حاليا في مراكز الحجر الصحي مع وجود 1500 حالة في الحجر للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

وبين قادر أنه "على المواطنين وتحديدا في المناطق التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة الالتزام الشديد بعدم الخروج من المنازل وخاصة في قضاء دربندخان الذي تم اغلاقه منذ امس".

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