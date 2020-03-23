2020/03/23 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

دعا ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، الاثنين، الشعب الأردني إلى حماية الوطن من خلال إيقاف التنقل والالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الملك الأردني في كلمة ظهر فيها بالزي العسكري موجهة للشعب:"أطلب منكم عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية لنرتقي بمسؤولية حماية الوطن".

واضاف :"كلي ثقة بأننا سنتجاوز هذه الأزمة وشكلنا خلية أزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير داخلية اقليم كردستان، ريبر أحمد، الإثنين 23-3-2020، حالة التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أحمد، في بيان، "نعلن التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، موجها بـ"

بغداد اليوم _ بغداد

تلقى رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، رسالة استغاثة من الجالية العراقية في اسبانيا.

وذكر مكتب عبدالمهدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الأخير "تلقى رسالة استغاثة من الجالية العراقية

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس جمعية قانونية في ديالى، الاثنين (23 اذار 2020)، الى تطبيق فوري لمادة تسهم في انهاء "حرب التضليل" في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس جمعية المستشاريين القانونين في ديالى عماد البدري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ملك الاردن يدعو الشعب لحماية الوطن: توقفوا عن التنقل والتزموا بتعليمات الوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ملك الاردن يدعو الشعب لحماية الوطن: توقفوا عن التنقل والتزموا بتعليمات الوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).