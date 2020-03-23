عبدالمهدي يتلقى رسالة استغاثة من الجالية العراقية في اسبانيا

2020/03/23 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تلقى رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، رسالة استغاثة من الجالية العراقية في اسبانيا.

وذكر مكتب عبدالمهدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الأخير "تلقى رسالة استغاثة من الجالية العراقية في اسبانيا".

وبحسب البيان، وجه عبدالمهدي "وزير النقل بالاستجابة لطلب الجالية العراقية والنظر في الطلبات التي بدأت ترد من العراقيين في الدول الاوربية والتعامل مع حالاتهم".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير داخلية اقليم كردستان، ريبر أحمد، الإثنين 23-3-2020، حالة التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أحمد، في بيان، "نعلن التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، موجها بـ"

بغداد اليوم- متابعة

دعا ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، الاثنين، الشعب الأردني إلى حماية الوطن من خلال إيقاف التنقل والالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الملك الأردني في كلمة ظهر فيها بالزي العسكري موجهة للشعب:&

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس جمعية قانونية في ديالى، الاثنين (23 اذار 2020)، الى تطبيق فوري لمادة تسهم في انهاء "حرب التضليل" في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس جمعية المستشاريين القانونين في ديالى عماد البدري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان

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