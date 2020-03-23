الإمارات تعلن عن 45 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/23 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت الإمارات، الاثنين، عن 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الإجمالي إلى 198 حالة.وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، الأحد في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثنى […]

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