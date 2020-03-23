2020/03/23 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، بالقاء القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بكسر حظر التجوال المفروض من قبل خلية الازمة في المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "شرطة النجدة القت القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بكسر حظر التجوال المفروض من قبل خلية الازمة في منطقة باب الحسين وسط مدينة الحلة".واضاف انه "تم حجز العجلة التي يستقلونها وتحرير غرامة مرورية بقيمة 100 الف دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 اشخاص كسروا حظر التجوال في بابل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 اشخاص كسروا حظر التجوال في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).