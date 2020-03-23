وزير العمل يوجه دائرة التقاعد اكمال اجراءات اطلاق رواتب العمال المضمونين

2020/03/23 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، اليوم الاثنين، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اكمال الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المضمونين.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكالة رائد جبار باهض في بيان تلقته “العهد نيوز” ان الدائرة وبناء على توجيهات الوزير بخصوص اطلاق رواتب العمال المضمونين باشرت اليوم […]

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