بعد تسجيل اصابة فيها.. حجر منطقة في قضاء بلدروز شرقي ديالى

2020/03/23 | 21:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في خلية الازمة بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، بانه تم حجر المنطقة التي اصيب فيها موظف بمركز صحي في احدى قضاء بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "بعد اصابة موظف بمركز صحي في احدى قضاء بلدروز شرقي ديالى بفيروس كورونا، تم حجر المنطقة التي سجلت الاصابة فيها بالكامل، من خلال تشديد الاجراءات الامنية والصحية فيها لدرجة كبيرة جدا".

وتابع "بسبب ان الشخص المصاب انتقل اليه الفايروس عن طريق الملامسة وهو لديه عيادة وموظف في المركز الصحي".

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