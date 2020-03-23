2020/03/23 | 21:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كردستان تعلن حالة تأهب للاجهزة الامنية لمواجهة فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية كردستان تعلن حالة تأهب للاجهزة الامنية لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية كردستان تعلن حالة تأهب للاجهزة الامنية لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).