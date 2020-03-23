تأجيل نهائي دوري ابطال اوروبا غلى إشعار آخر

2020/03/23 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيله لنهائي بطولة دوري ابطال اوروبا أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.وكان من المفترض أن يُلعب نهائي دوري الأبطال في نهاية شهر مايو المقبل على الأراضي التركية في العاصمة إسطنبول، ولكن انتشار كورونا جعل اليويفا يقرر تأجيله.نهائي الأبطال ليس الحدث الوحيد الذي تم […]

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