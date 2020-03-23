رسالة استغاثة من الجالية العراقية في اسبانيا الى رئيس الوزراء،

2020/03/23 | 21:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن تلقي رئيس الوزراء، المستقيل عادل عبدالمهدي رسالة استغاثة من عراقيين عالقين في اسبانيا يواجهون مصاعب امتلاء المستشفيات وعدم قدرة السلطات الاسبانية على الاستجابة لطلبات […]

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