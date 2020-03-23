مجلس الوزراء يبحث سبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية للمواطنين واستقرار السوق

2020/03/23 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، يوم الاثنين ، اجتماعا موسعا حول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا، حضره وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة والتجارة والتعليم العالي والتربية والعمل والنقل وممثلا وزيري التخطيط والعدل وعدد من المستشارين.وبحث الاجتماع بحسب بيان لمكتب عبد المهدي تطورات الوضع […]

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