أكثر من مليار شخص في الحجر المنزلي حول العالم

2020/03/23 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… دعت السلطات أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلداً الاثنين إلى البقاء في منازلهم سعياً لمكافحة الانتشار السريع لوباء كورونا، وفق قاعدة بيانات وكالة “فرانس برس”.وفرض 34 بلداً ومنطقة على الأقل حجراً منزليا إجبارياً على السكان، ويشمل هذا الإجراء أكثر من 659 مليون شخص.ساحة “كوكورد” الشهيرة في باريس […]

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