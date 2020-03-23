وزارة الصحة توجه رسالة إلى المواطنين الذين ذهبوا لـ”زيارة الكاظمية”

2020/03/23 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أوصى الدكتور الاختصاص في صحة عامة بوزارة الصحة، عبد الحميد البراك، اليوم الأثنين، المواطنين الذين ذهبوا الى زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)، حجر انفسهم داخل منازلهم لمدة 14 يوما.وقال البراك في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن ” موقف المرجعية الدينية العليا بشأن الوقاية من فيروس كورونا كان لها […]

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