أول وفاة بفيروس كورونا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

2020/03/23 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مسؤولون في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، وفاة أحد الموظفين بكورونا، ليصبح أول شخص يتوفى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية في بروكسل جراء إصابته بالفيروس المستجد.وقال مصدر برلماني لوكالة “فرانس برس” إن الرجل المتوفى هو إيطالي الجنسية في الأربعينيات من عمره، وكان يعمل في خدمة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الأوروبي.وأصيب عدد […]

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