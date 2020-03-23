صحة ذي قار تعلن نتيجة فحص 30 شخصاً اشتبه اصابتهم بكورونا

2020/03/23 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين (23 آذار 2020)، نتائج الفحص المختبري لـ30 حالة مشتبه إصابتها بفاير...





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