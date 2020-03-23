الداخلية العراقية توجه رسالة تحذير من تفشي كورونا بالبلاد : كارثة ايطاليا قد تتكرر

2020/03/23 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين 23-3-2020، من مخاطر عدم الالتزام بحظر التجوال والتعليمات الطبية لمنع تفشي فيروس كورونا في العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "إيطاليا دولة متقدمة طبياً لكنها وقعت في كارثة كبرى بسبب عدم التزام مواطنيها بالنصائح والتوجيهات الصحية للتعامل مع كورونا".

وشدد المحنا على وجوب ان "يلتزم المواطنون بالنصائح الصحية لضمان سلامتهم وسلامة الاخرين" مبيناً ان "حظر التجوال طبق بسبب وجود مخاطر من انتقال فايروس كورونا".

وأكد أن "فيروس كورونا يهدد حياة الناس جميعاً، وعلى المواطن ان يلتزم طوعياً بحظر التجوال ، ولن ينتهي خطر كورونا في العراق دون التزام المواطنين بحظر التجوال والنصائح الطبية".

وكشف الناطق باسم الداخلية عن "حجز 19 الف عجلة واحتجاز عدد كبير من مخالفي حظر التجوال في العراق" منوهاً إلى "تسجيل التزام كبير من قبل المواطنين بحظر التجوال في اليومين الأخيرين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت، اليوم الإثنين، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد، توزعت بين العاصمة بغداد ومحافظات النجف والبصرة ونينوى واقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أنها سجلت "33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق 3 منها في جانب الرصافة واثنين في الكرخ من العاصمة بغداد، وحالتين في مدينة الطب، ومثلها في محافظة النجف، فيما سجلت البصرة اصابة جديدة لشخص واحد مع محافظة نينوى، وشهدت السليمانية في اقليم كردستان 12 اصابة و10 اصابات جديدة في أربيل".

وأضافت وزارة الصحة، أن "3 وفيات جديدة سجلت اليوم في كل من قاطع الرصافة ببغداد، ومحافظة البصرة وديالى"، مشيرة الى شفاء "5 حالات من المرض 3 منها في مدينة الطب وحالة في محافظة ميسان وأخرى في كربلاء".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق بلغ 266، حالة، وحالات الشفاء 62، فيما بلغ مجموع الوفيات بفيروس كورونا 23 حالة".

وأكد مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، أمس الاحد، أن الاسبوعين المقبلين حاسمان بالنسبة للعراق، فأما اعلان النصر على فيروس كورونا، او تفشي الوباء، وذلك في حال لم يتم تطبيق حظر التجول بشكل تام.

ونقلت دائرة صحة الرصافة عن الساعدي قوله في بيان، إن "العراق حتى الان لم يصل مرحلة الانهيار، في وقت اعلنت دول متقدمة بالقطاع الصحي الاستسلام، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل ملاكات الصحة".

وأضاف الساعدي، أن "الاسبوعين المقبلين حاسمان بالنسبة للعراق، فاما اعلان النصر على الفيروس او تفشي الوباء، في حال لم يتم تطبيق حظر التجول بشكل تام"، مشيراً إلى أن "الجهود حتى الان جيدة وقد يكون العراق ثاني دولة بعد الصين تعلن الانتصار على كورونا".

وأكد مدير صحة الرصافة "تهيئة فرق طبية متخصصة من كافة الاختصاصات في عموم المستشفيات للتدخل بشكل عاجل لمستشفى ابن الخطيب في حال حاجة المريض الى تداخل من اختصاص اخر".

بغداد اليوم _ الديوانية

كشف محافظ الديوانية، زهير الشعلان،الاثنين 23 اذار 2020، عن أربعة اسباب ساهمت بالحد من انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المحافظة، بينها حظر التجوال "الجدي" ومتابعة الوافدين والمارين من الديوانية، حسب

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، الإثنين، تسجيل ثلاث اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد التراكمي 56 اصابة.

وقال الساعدي، في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات موجبة جديدة الحالة الاو

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير داخلية اقليم كردستان، ريبر أحمد، الإثنين 23-3-2020، حالة التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أحمد، في بيان، "نعلن التأهب والاستنفار الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، موجها بـ"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية العراقية توجه رسالة تحذير من تفشي كورونا بالبلاد : كارثة ايطاليا قد تتكرر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية العراقية توجه رسالة تحذير من تفشي كورونا بالبلاد : كارثة ايطاليا قد تتكرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).