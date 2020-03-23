صحة الرصافة تعلن ارتفاع العدد التراكمي للاصابات بكورونا بعد تسجيل 3 حالات جديدة

2020/03/23 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، الإثنين، تسجيل ثلاث اصابات موجبة جديدة بف...





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