2020/03/23 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاسنة كلامية بين قائد عسكري وبرلمانية عراقية وابقاء منافذ مفتوحة بالموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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