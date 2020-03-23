البرلمان المصري يعلق عقد جلسته بسبب كورونا

2020/03/23 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الأمين العام لمجلس النواب المصري، محمود فوزي، اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس علي عبد العال قرر تعليق موعد انعقاد جلسات المجلس بسبب فيروس كورونا.وقال فوزي في تصريح صحفي ان "موعد الجلسات العامة القادمة ستكون في 12 نيسان 2020 بدلا من 29 اذار من الشهر الجاري".وأضاف أن "هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة".ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى ومنع أي اختلاط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة.

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