الكناني يؤكد

2020/03/23 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس مؤسسة "شباب الاصلاح والتغيير" صباح حسن الكناني، مساء الوم الاثنين، أن رئيس هيئة التقاعد الوطنية "اعترف بوضوح" بالتعامل مع الشركة اللبنانية "الوهمية" فيما يتعلق بعقد الضمان الصحي للمتقاعدين.وقال الكناني في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، "تقينا رد هيئة التقاعد الوطنية متمثلةً برئيسها أحمد عبد الجليل حسين الساعدي الذي قدم شرحاً عبر بيان ضعيف رفض الهيأة لكل الأدلة والملفات التي قدمناها أمام الرأي العام وإبتدأ بيانه بالنفي التام لتوقيع الهيأة عقداً مع الشركة اللبنانية".وأضاف "نقول نحن لدينا وثائق وملفات تؤكد ذلك وسنقدمها للإعلام وللقضاء وللرأي العام، كما نوه الساعدي عبر بيانه إن الموضوع لم يحسم بعد مع الشركة"، معتبراً أن "هذا دليل أعتراف واضح بوجود تعامل مع الشركة اللبنانية غير معلن".ولفت الى أن "الساعدي اكد في بيانه إن بطاقة التأمين الصحي (جماعي ) كان أم فردي يتم شرائها بشكل اختياري من قبل المتقاعدين، ونحن نقول لدينا مايؤكد استقطاع المبلغ من رواتب المتقاعدين بشكل اجباري".وتابع الكناني "بخصوص الكلمات التي قصد بها الإساءة لشخصنا، فنحن نعتبرها إفرازات الظالمين، ولا تعكر صفو مسيرتنا الإصلاحية التي اساسها العدل والمساواة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل".وأردف "ولا ضير أن نوضح أمام العراقيين الشرفاء إن الساعدي في بيانه أتهمنا بالإبتزاز وفبركة تسجيلات وتزوير وغير ذلك وتم طردنا من التيار الصدري بسبب الفساد، وانا ادعوه هنا أن يأتي ببرهان على قوله إن كان من الصادقين".ودعا الكناني العراقيين الى أن "يقدموا دليلاً واحداً على فساد أو إبتزاز قمنا به"، مطالباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"تقديم رأيه الكريم بي وبعملنا الإصلاحي هذا الذي نصل به وفق نهج إنتهجناه من سفر التيار الصدري المبارك".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، عن استدعاء صباح الكناني للإدلاء بشهادته بشأن الاتهامات التي وجهها لهيئة التقاعد بشأن ملف فساد يتعلق بالتأمين الصحي للمتقاعدين.وقال بيرقدار في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونيه فيما يتعلق بالتسجيل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان الشيخ صباح الكناني".وبين أنها "قررت تدوين اقوال الممثل القانوني لهيئة التقاعد العامة، وكذلك تكليف الشاهد صباح الكناني بالحضور لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة وتقديم ما لديه من ادلة ".وفي وقت سابق اليوم، أصدرت هيئة التقاعد العامة، توضيحاً بشأن مقاطع الصوت التي انتشرت حول عقد التأمين الصحي للمتقاعدين وعلاقتها بـ"صباح الكناني".وقالت الهيئة "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح الكناني تكلم فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين".وبينت، ان "هيئة التقاعد الوطنية لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية (غلوب مد) نهائيا"، مضيفةً ان "كافة مخاطبات الهيئة مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التأمين ومملوكة للدولة بالكامل".واضافت، انها تعمل على "استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي (جماعي ام فردي) لم يحسم لحد الان وبطاقة الخصم الصحي يتم شراؤها اختياريا والموضوع لا زال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية".وأكدت الهيئة "تم اطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على الموضوع والتسجيلات الخاصة بالمدعو صباح الكناني ووجه الوزير بفتح تحقيق عاجل بالموضوع".وادعت الهيئة ان "المدعو صباح الكناني يحاول ابتزاز الهيئة من خلال فبركة وتزوير تسجيلات لا أساس لها من الصحة وان له تاريخ طويل في هذا المجال وتم طرده من التيار الصدري لفساده"، مشيرةَ الى انها "عازمة على إقامة دعوى قضائية على المدعو صباح الكناني".وكان صباح الكناني قد ظهر في مقطع فيديو، قال فيه أن "المدعو جوزيف شباط، لبناني الجنسية "العراق كله مبيوع، ما وقفت على اموال التقاعد"، بهذه الكلمات أكد ضلوعه بأكبر عملية فساد وسرقة لاموال المتقاعدين العراقيين، بحجة "التأمين الصحي"، وذلك استنادا لتسجيلات صوتية جرت بينه وبين رجل الاعمال العراقي صباح الكناني.وكشفت تسجيلات صوتية، عن حوار جرى بين الكناني وشباط، بشأن العملية الوهمية لاستقطاع الاموال من المتقاعدين بحجة التأمين الصحي لصالح شركة "كلوب" اللبنانية، بعد ان تم استبعاد شركة التأمين العراقية، وسلمت لشباط وشركاء اخرين له في لبنان وامريكا.وبحسب الكناني، فان ارباح الشركة شهريا 9 مليارات دينار، بعد ان يتم استقطاع 1500 دينار عراقي من راتب كل متقاعد.في البداية أدعى اللبناني شباط قربه من عائلة محمد توفيق علاوي، وانهم شركاء له، وبعدها وبحسب الكناني، فان مقرب من العائلة أكد له ان "شباط محتال ونصاب وحاول ان يأخذ عقد الالياف الضوئية التابع لوزارة الاتصالات".التسجيلات الصوتية بدأت عندما عرض شباط على الكناني "التفاوض" ومنحه "ما يريده من أموال" مقابل غلق الموضوع، لانه "سيخرب بيته".ولاحقا اعترف شباط ضمنا، بان العراق كله "ميبوع" وان الامر لم يتوقف على اموال التقاعد، وأصر على منح الكناني حصة وأكد له ان ما يطلبه سيكون في حسابه المصرفي خلال يوم واحد.وخلال الحديث كشف الكناني، عن اسماء شركاء شباط، وهم بهاء وسامر في امريكا واحمد عبد الجليل، اضافة الى ان اماكن التقائهم في دبي.شباط، وخلال التسجيلات الصوتية مع الكناني، لم يدافع عن نفسه وشركته، بل حاول ان يصل الى نقطة تفاوض مع الكناني لغلق الموضوع بأي ثمن، من اجل استمرار الشركة بالعمل، وإبعاد أي محاسبة قد تتعرض لها او سحب العقد منها.

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