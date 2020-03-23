الشيخ قيس الخزعلي يقدم مبادرة لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/23 | 21:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد .وقال في تغريدة له عبر منصة تويتر : نظرا لما يعانيه شعبنا الكريم من وضع خاص نتيجة تهديد انتشار وباء كورونا وما فرضه من ظروف معيشية صعبة شملت شرائح كبيرة من مجتمعنا، اعتقد ان الواجب علينا

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