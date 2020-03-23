وزير العمل يوجه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي باكمال اجراءات اطلاق رواتب العمال المضمونين

2020/03/23 | 21:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال باكمال الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المضمونين.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكالة رائد جبار باهض قوله ان : الدائرة وبناء على توجيهات الوزير بشان اطلاق رواتب العمال المضمونين باشرت اليوم الاثنين باكمال الاجراءات الخاصة باطلاق رواتب

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