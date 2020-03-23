أعيدوا عادل عبد المهدي إن كنتم تعقلون

2020/03/23 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم آل ماضي من حظنا العاثر ان تكتسحنا كورونا المرض وكورونا السياسة لان علاج كورونا المرض حسب مختصين يحتاج عام تقريبا تكون فيه الانسانية قد خسرت آلاف البشر..* والكورونا السياسية حسب مختصين تحتاج عام ايضاً لتوفير العلاج اللازم رغم ان امريكا دفعت بامبولتها ( عدنان الزرفي) لمضاعفة آثار كورونا وليس لتخفيف قوتها التدميرية الذي […]

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