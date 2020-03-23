2020/03/23 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، نتائج الفحص المختبري لـ30 حالة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا في اللمحافظة.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة جميع الحالات المشتبه بها والبالغ عددها 30 حالة”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تعلن نتيجة فحص 30 شخصاً مشتبه بإصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تعلن نتيجة فحص 30 شخصاً مشتبه بإصابتهم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).