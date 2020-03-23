2020/03/23 | 22:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في سائرون: حكومة الزرفي ستكون بكامل صلاحياتها لكنها ستمهد لانتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في سائرون: حكومة الزرفي ستكون بكامل صلاحياتها لكنها ستمهد لانتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في سائرون: حكومة الزرفي ستكون بكامل صلاحياتها لكنها ستمهد لانتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).