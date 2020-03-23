شاهد بعدسة “يس عراق”:وجهاء وعشائر الانبار يتبرعون بمستشفيات عزل كورونا في بغداد والرمادي

2020/03/23 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن عدد من وجهاء وشيوخ العشائر والقبائل في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن اطلاق حملة للتبرع بانشاء مستشفيات من الصفائح المضغوطة الطارئة لاستيعاب اي زيادة محتملة في اصابات وباء كورونا.وتنقلت عدسة “يس عراق” في عدد من اللقاءات مع شخصيات وزعماء قبليين في الانبار الذين اعربوا عن استعدادهم للتبرع بانشاء مستشفيين مؤقتين […]

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