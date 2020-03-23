بغداد تسجل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة

2020/03/23 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، يوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد التراكمي ٥٩ إصابة.

وقال الساعدي في بيان ورد لـشفق نيوز، ان "صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات موجبة جديدة الحالة الاولى لامرأة بعمر ٤٠ سنة من اهالي منطقة الحبيبية محلة ٥٣٧ راجعت مستشفى الشهيد الصدر وتعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة ونحول عام وعند اجراء الفحوصات المختبرية جاءت النتائج موجبة نقلت على اثرها لمستشفى ابن الخطيب".





واضاف ان "الحالة الثانية هي لأمرأة بعمر ٥٠ سنة تسكن مدينة الصدر قطاع ٦٧ تعاني من السكر ولديها نحول عام وسعال شديد راجعت مستشفى الامام علي(ع) وبعد اجراء الفحوصات تبين اصابتها بفيروس كورونا "، مشيرا إلى أن "الحالة الثالثة رجل بعمر ٥٦ سنة من اهالي باب الشرقي محلة ١٠٧ راجع مستشفى الكندي ويعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة ونحول عام وبعد اجراء الفحوصات تبين اصابته بفيروس كورونا ونقل الى مستشفى ابن الخطيب ".





واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للاصابات اصبح ٥٩ اصابة في جانب الرصافة اكتسب الشفاء منهم ١٢ حالة وحالتي وفاة فيما تبقى ٤٥ حالة يتلقون العلاج بمستشفى ابن الخطيب ".





ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بحظر التجوال ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الاعراض للتاكد من الحالة".

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