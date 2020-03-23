حكومة كردستان تخفض اسعار كارتات الاتصالات والانتريت لثلاثة اشهر + وثائق

2020/03/23 | 22:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس حكومة اقليم كودستان مسرور البارزاني وزير النقل و الاتصالات انو جوهر عبدوكا كتاب رسميا بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٠ الى شركات الانترنيت مطالبا بتخفيظ السعر وتحسين سرعة الانترنيت في كردستان.وتشير […]

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