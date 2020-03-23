برشلونة تتحدث عن عودة الفريق للتدريبات قريباً

2020/03/23 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الإثنين، عن بعض الأخبار التي تشير إلى إمكانية عودة فريق برشلونة للتدريبات مرة أخرى قريباً، بعد تأجيل ابطال اوروبا الى اشعار آخر.وعلق نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع النشاطات الرياضية التي كانت تمارس في مقر تدريباته بعد تفشي وباء كورونا في البلاد الإسبانية.وأكد برشلونة أن، الفريق الأول والموظفين سوف […]

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